Депортация с детьми из Австрии

Власти Австрии на этой неделе депортировали в Грузию и Армению три семьи мигрантов с детьми. Операция с привлечением силовых структур проходила ночью.

Тина, депортированная:

"Когда всё это началось, я видела, как полицейские толкали людей, бросали их и волокли по земле".

12-летняя Тина родилась в Австрии, жила и училась там в общей сложности 10 лет. По заявлениям из Вены, депортированные семьи никогда не получали разрешения на убежище. Они много лет оставались в Австрии только потому, что постоянно оспаривали решения суда и игнорировали судебные постановления.

Карл Нехаммер, министр внутренних дел Австрии:

"Я обеспокоен тем, что родители вовлекли детей во всё это. Это родители грубо нарушили правила предоставления убежища. Они неоднократно получали отказ".

Противники депортации, в числе которых австрийский министр по социальным вопросам, осуждают и её форму, и ту ситуацию, из-за которой в итоге пострадали подростки, которые росли как австрийцы и почти ничего не знают о жизни на своей формальной родине.

Активисты и правозащитники пытались во время депортации блокировать миграционный центр. Друзья и одноклассники девушек проводят собственные манифестации:

"Даже если по документам она не австрийка, она прекрасно интегрирована в общество, у неё много друзей, она хорошо училась. Её семья и её жизнь — в Австрии. Нам очень жаль, что её депортируют в страну, к которой она не имеет никакого отношения".

Ещё один аргумент противников депортации — Австрия юридически не обязана высылать школьников, родившихся в стране, тем более небезопасно организовывать такие мероприятия во время пандемии.