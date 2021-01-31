Умерла исполнительница и трансгендер-активистка Софи Ксеон

В Афинах на 35-м году жизни умерла шотландская певица, продюсер и трансгендер-активист Софи Ксеон. Менеджеры исполнительницы сообщили, что смерть наступила в результате "трагического происшествия".

Софи родилась мальчиком в 1986 году в Глазго. Известность к ней пришла в начале 2010-х. Единственный студийный альбом в 2018-м номинировался на "Грэмми". В заявлении отмечается, что Софи была "пионером нового звука и одним из наиболее влиятельных артистов за последнее десятилетие".

Кроме этого, Софи выступала продюсером многих известных исполнителей, включая Мадонну, а также боролась за права ЛГБТ-сообщества.