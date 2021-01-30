Марши против запрета абортов

В крупных городах Польши — третий подряд вечер протестов против решения Конституционного суда, который ужесточил законодательство об абортах. Организаторы акций требуют отмены запрета и отставки правительства во главе с консервативной партией "Право и справедливость".

В Варшаве в пятницу вечером несколько тысяч человек заблокировали один из перекрёстков в центре города. Полиция применила против манифестантов слезоточивый газ.

Аборт отныне можно сделать лишь в случае угрозы для жизни матери или плода, а также после изнасилования. Выявленные тяжёлые заболевания, которые приведут к инвалидности ребёнка, например синдром Дауна, основанием для прерывания беременности теперь не являются.

Конституционный суд принял такое решение в октябре прошлого года, но в силу оно вступило лишь в эту среду. Судьи постановили, что право на жизнь гражданину Польши гарантировано с момента зачатия.

Противники курса правящей партии заявляют, что не прекратят акции протеста. В 2016-м именно массовые манифестации заставили правительство отказаться от идеи наказывать прерывание беременности тюремным заключение для женщины и для врача.

Юристы же говорят, что в последнем постановлении Конституционного суда оставлены возможности для смягчения закона.