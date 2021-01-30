Протесты против законопроекта "О глобальной безопасности" во Франции

Протесты против законопроекта "О глобальной безопасности" во ФранцииКомментарии
Во Франции вновь прошли митинги против закона "О глобальной безопасности". Наблюдатели отмечают снижение активности протестного движения, так как в субботу на улицы вышли в общей сложности около 33 тысяч человек. Возмущение активистов вызывает 24-я статья законопроекта, которая предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии.
Говорят участники демонстрации:
"Я уверен в репрессивном характере этого документа, важно показать наше присутствие. Сегодня нас не очень много, но на 4-е февраля запланирована более крупная демонстрация, мы должны там быть и сделать наше присутствие заметным".
"У нас есть надежда, потому что если мы потеряем надежду, то мы обязательно потеряем некоторые права и и свободы".
Задержаны 35 человек, 28 из них — в Париже. В ходе столкновений пострадали двое полицейских.
Правительство Франции заявляет, что предложенный законопроект защитит сотрудников правоохранительных органов, в отношении которых в соцсетях звучат призывы к насилию. Но критики уверены, что документ посягает на свободу слова и свободу собраний.