Протесты против законопроекта "О глобальной безопасности" во Франции

Во Франции вновь прошли митинги против закона "О глобальной безопасности". Наблюдатели отмечают снижение активности протестного движения, так как в субботу на улицы вышли в общей сложности около 33 тысяч человек. Возмущение активистов вызывает 24-я статья законопроекта, которая предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии.

Говорят участники демонстрации:

"Я уверен в репрессивном характере этого документа, важно показать наше присутствие. Сегодня нас не очень много, но на 4-е февраля запланирована более крупная демонстрация, мы должны там быть и сделать наше присутствие заметным".

"У нас есть надежда, потому что если мы потеряем надежду, то мы обязательно потеряем некоторые права и и свободы".

Задержаны 35 человек, 28 из них — в Париже. В ходе столкновений пострадали двое полицейских.

Правительство Франции заявляет, что предложенный законопроект защитит сотрудников правоохранительных органов, в отношении которых в соцсетях звучат призывы к насилию. Но критики уверены, что документ посягает на свободу слова и свободу собраний.