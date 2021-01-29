"Армия инвесторов-любителей"

Убыточная американская сеть игровых магазинов GameStop стала полем боя между гигантами фондового рынка и инвесторами-любителями, которых становится все больше не только благодаря развитию новых технологий, но и пандемии коронавируса.

Акции компании стабильно дешевели последние шесть лет и хедж-фонды массово открывали ставки на ее падение. Противостояние индивидуальных трейдеров и крупных хедж-фондов привело к искусственному дефициту и котировки GameStop подскочили на сотни процентов.

Комментирует Сет Сутэл, заместитель редактора новостей финансовых рынков в новостном агенстве Associated Press: "Можно сказать, что мы наблюдаем как целая армия индивидуальных трейдеров решила, что хочет сразиться с крупными хедж-фондами с Уолл-стрит. Эти инвесторы-любители действуют не на всем рынке ценных бумаг, их внимание сосредоточено на акциях нескольких компаний, на которых также сфокусированы эти хедж-фонды. Поэтому, конечно, ситуация в чем-то напоминает протестное движение Occupy Wall Street".

По оценкам, экспертов, в США на долю мелких розничных инвесторов приходится четверть рынка торговли акциями.

В четверг онлайн-брокер Robinhood запретил своим пользователям проводить операции по купле-продаже бумаг GameStop и ряда других компаний.

"Robihood — приложение для трейдинга. Это популярная торговая платформа, которой пользуются многие людей, приложение можно установить на телефон. И цель этой платформы — демократизация финансовых операций. Но у платформы уже были проблемы с регуляторами, которые заявляют, что она поощряет такую геймификацию инвестиционной деятельности", — говорит Сет Сутэл.

Розничные инвесторы координировали свои действия в соцсетях и на интернет-форумах. Хедж-фонды потеряли миллиарды долларов.

Попытка платформы Robinhood утихомирить спекулятивную торговлю привела к еще большей волатильности на рынке, а также к возмущению пользователей и некоторых членов американского Конгресса, которые говорят о несправедливом отношении к розничным инвесторам.