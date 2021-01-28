Нападение на Юрия в Париже: разборки "Ультрас" и дело против его матери

Зверски избитый в Париже 15 января украинский подросток был вовлечен в "войну" молодежных банд, а его мать - в дело о торговле людьми. Об этом сообщают французские СМИ.

В четверг Прокуратура Парижа объявила о задержании девяти несовершеннолетних, подозреваемых в "покушении на убийство, создании ассоциации злоумышленников (согласно Уголовному кодексу Франции, преступного сообщества, члены которого объединились для совершения каких-либо противоправных действий, - прим.ред.) с целью совершить преступление и кражу с применением насилия". Согласно главной версии следствия, нападение на Юрия связано с разборками молодежных группировок, которые действуют в Париже и членом одной из которых он может являться сам. Как утверждают журналисты Le Figaro, речь идет о "футбольных ультрас RD4", действовавших на западе Парижа и участвовавших в драках с "ультрас" из соседних районов. Полиция выясняет, не стало ли произошедшее с Юрием местью за нападение, которое было совершено на другого подростка в Ванве 10 января.

Тем временем французские СМИ отмечают, что мать 15-летнего украинского подростка также известна правоохранительным органам. Со ссылкой на источники издание Liberation сообщает, что Наталья Крученик - фигурантка уголовного дела о незаконном завоз трудовых мигрантов - своих соотечественниц - во Францию и торговле людьми. Среди прочего, она помогала попасть в страну уроженкам Ивано-Франковска. Здесь их устраивали в клининговую компанию для уборки в квартирах Airbnb, но видов на жительство им так и не выдавали.

"Изначально нас нанимали только для работы в период высокой туристической активности - на Рождество или в летние месяцы. Мы в основном приезжали с туристической визой", - говорит одна из женщин.

В ноябре одиннадцать украинок обратились в полицию. Они заявляют, что жили в "нечеловеческих условиях", их заставляли работать без выходных, а "нищенскую" зарплату иногда задерживали месяцами. Дело передано в Прокуратуру Парижа.

Крученик все обвинения отрицает и заявляет, что все это "ложь, и сотрудницы рассказывают небылицы".

Нападение на 15-летнего украинского школьника Юрия произошло недалеко от торгового центра Beaugrenelle в XV-м округе Парижа. Десяток молодых людей в куртках с капюшонами жестоко избили юношу. По неподтвержденным данным, в кармане у него была отвертка.