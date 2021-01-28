В преддверии новых протестов: задержания, обыски и расплата снеговиков

За два дня до новой несанкционированной акции протеста полиция задержала ряд сторонников Алексея Навального. Среди них - участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Ей предстоит провести в ОВД 48 часов в качестве подозреваемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе предудыщей акции 23 января. Об этом сообщает в Instagram Надежда Толоконникова, еще одна участница Pussy Riot.

Ранее по этому же делу правоохранители задержали брата политика Олега Навального и продюсера YouTube-канала "Навальный Live" Любовь Соболь. Полиция обосновывает это тем, что, согласно оперштабу Москвы, на столичный митинг пришли 19 заболевших коронавирусом.

Сотрудники правоохранительных органов также провели целый ряд обысков у соратников политика. В частности, обыски прошли в студии "Навальный Live"; Фонде борьбы с коррупцией (признан в РФ организацией, выполняющей функции иностранного агента); у его сотрудников пресс-секретаря Киры Ярмыш, аналитика отдела расследований Георгия Албурова (обоих ранее приговоренных к административному аресту специально доставили для этой цели домой из спецприемников), координатора московского штаба Навального Олега Степанова, а также Анастасии Васильевой - руководительницы "Альянса врачей", который выступает за права медработников и сотрудничает с ФБК. Последняя встретила "гостей" игрой на пианино.

Обыски прошли и на двух квартирах самого Навального - в Марьино, где сейчас проживает его брат, и на "Автозаводской", где в это время находилась его жена. Адвокат Юлии Навальной Вероника Полякова пожаловалась, что её пустили к подзащитной только после окончания многочасового обыска.

Она отметила, что речь идет о "нарушении права на защиту": "Как адвокат, я считаю, что нарушаются права Юлии, а также права всех тех, кто лишен адвокатов".

Сотрудники правоохранительных органов нанесли повторный визит и некоторым журналистам. Полиция пришла с обыском к главному редактору издания "Медиазона" Сергею Смирнову, к которому ранее наведывалась накануне акции 23 января "с предупреждением".

Обыск по месту прописки Смирнова продолжался около четырех часов. Полиция забрала из дома жетский диск и несколько книг, в том числе об отравлении Александра Литвиненко.

Речь идет не только о столичных арестах и обысках. Стало известно, что разъяснительную беседу в ОВД провели и с организацией пикета снеговиков в селе в 180 км от Архангельска. Экоактивистка Елена Калинина слепила четыре фигуры и надела на них плакаты, в том числе "Вова, между нами все кончено" и "Мир хижинам! Войну дворцам!". По ее словам, сделали это деревенские полицейские после звонка из архангельского главка, хотя сами "в шоке от того, что государство реагирует, вышестоящее руководство - на такие "протесты" и "не понимают, зачем это".

31 января соратники Навального намерены провести митинги в 53 городах РФ.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что оштрафуют соцстети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" "Одноклассники", а также видеохостинг YouTubeза то, что те не удалили 170 призывов к участию в несанкционированных акциях. На сайте ведомства сообщается о том, что привлечение их "к ответственности за вовлечение подростков в противоправную деятельность". Им грозит штраф до четырех миллионов рублей.

В четверг Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России пригласила на беседу Сергея Соколова, гендиректора российского представительства соцсети TikTok, в котором активно обсуждались предстоящие манифестации 23 января.

Комментируя события, президент РФ Владимир Путин заявил: "Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей".

По данным "ОВД-Инфо", по итогам манифестаций 23 января в разных городах России были задержаны 195 несовершеннолетних. В преддверии новой акции 31 января глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков заявил, что обвинения оппозиции во вовлечении младшего поколения в противоправные дейтсивя - "придуманная тема", но все же призвал родителей отговорить детей от участия в протестах.