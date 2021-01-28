Ночная жизнь возвращается в Москву

В то время как многие европейские страны ужесточают карантинные меры в борьбе с распространением пандемии коронавируса, власти Москвы разрешили ресторанам и клубам обслуживать посетителей после 23 часов.

По мнению многих российских врачей-вирусологов, снятие запрета на ночную работу баров в столице в принципе логично и оправданно и оно не приведет к росту заболеваемости. Для молодежи это стало настоящим праздником.

"Я считаю, что это правильно! Наконец-то открыли вообще все заведения, потому что, мне кажется, это была бредовая идея закрывать всех дома. Люди уже устали и хотят тусоваться!", - считает эта девушка.

"Сегодня у нас праздник - мы сдали сессию. И для нас открыли все бары! И мы пьём!", - говорит этот парень.

"Я на самом деле в восторге, что все открылось! Наконец-то, наконец-то!", - радуется этот молодой человек.

Работа ресторанов и других ночных увеселительных заведений в Москве была ограничена с 13 ноября прошлого года. По мнению экспертов, возможность работать после 11 вечера станет подспорьем для ресторанной отрасли. А для московских рестораторов, тех, кто выжил, эта новость - как глоток воздуха для утопающего. Однако соблюдения правил социального дистанцирования и санитарных норм никто не отменял.