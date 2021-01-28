Пограничная служба ЕС Frontex уходит из Венгрии

Уже много лет Венгрию обвиняют в стремление всеми силами не допускать на свою территорию мигрантов. Европейская пограничная служба Frontex решила, наконец, приостановить свои операции в этой стране. Конкретным поводом стали сообщения о том, что венгерские власти продолжают выгоняют обратно нелегалов, пробравшихся из Сербии. И это несмотря на то, что в декабре высший суд ЕС назвал такую государственную политику не соответствующей ни европейскому, ни международному праву.

Еврокомиссар по внутренним делам - на стороне закона и пограничников:

"Думаю, для Frontex было правильным решением перестать оказывать поддержку на венгерской границе прямо сейчас, - сказала Илва Йоханссон. - Крайне важно, чтобы все страны-члены соблюдали право подавать прошение о предоставлении убежища людей, которые в этом нуждаются. Тех же из этих людей, которые не имеют права на убежище, следует возвращать. Но каждый имеет право ходатайствовать о предоставлении убежища ".

Предствитель одной из будапештских правозащитных организаций также приветствует намерение Frontex уйти из Венгрии: .

«Решение суда в Люксембурге было вынесено в середине декабря 2020 года, - сказал Андраш Ледерер. - С тех пор венгерская полиция продолжает вытеснение мигрантов на границе. По её собственным данным, уже было более 4 тыс таких случаев».

Правительство Венгрии ответило на решение Frontex в четверг через Twitter, заявив, что оно не получало от европейской пограничной службы большой помощи, и что оно будет и дальше защищать рубежи своей страны и Евросоюза даже после того, как Frontex приостановит свою деятельность в Венгрии.

Но сама эта служба пограничной и береговой охраны за последние несколько месяцев погрязла в скандалах. Её обвиняют в грубом обращении с мигрантами на греко-турецкой морской границе. Там была применена почти такая же тактика, как у венгров. Эти обвинения расследует сейчас Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF.