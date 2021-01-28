Европейские страны закрывают границы из-за распространения коронавируса

На фоне распространения новых штаммов коронавируса в Европе принимаются очередные ограничительные меры. Правительство Германии планирует ввести запрет на въезд в ФРГ путешественников из государств, где выявляется много случаев инфицирования. Речь, в частности, идет о Португалии, Великобритании, ЮАР и Бразилии. Исключения могут быть сделаны для грузовых перевозок. "Действовать необходимо сейчас", - заявил глава МВД Хорст Зеехофер.

Хорст Зеехофер глава МВД: "По имеющейся у нас информации, в обозримом будущем мы не можем ожидать решения на общеевропейском уровне, которое бы соответствовало нашим планам. Поэтому сейчас мы готовим меры на уровне национальном". В пятницу, как ожидается, власти озвучат вердикт.

О закрытии границ объявила и Норвегия. Въезд в страну будет разрешен только в случае наличия веских оснований. Власти сделали исключение для транспортировки товаров. Кроме того, въезд разрешат медицинским работникам, прибывающим из Швеции и Финляндии.

Премьер-министр Эрна Сульберг уточнила: "В ночь на 29 января мы вводим самые строгие правила въезда в Норвегию. На практике граница будет закрыта для всех тех, кто не проживает в нашей стране".

Лондон вводит обязательный карантин для прибывающих в Соединенное Королевство из Португалии, государств Южной Америки и ряда африканских стран. Люди должны будут находится в гостиницах в течение десяти дней. Нарушителям грозит штраф. Цель - не допустить завоза в королевство новых и потенциально более опасных штаммов коронавируса. Подробный план власти представят на следующей неделе.