"Молодой человек с медальоном" Сандро Боттичелли ушел с молотка за 80 миллионов долларов

Картина "Молодой человек с медальоном" кисти флорентийского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли продана на аукционе в Нью-Йорке за 80 миллионов долларов. Итоговая стоимость вместе с комиссией составила 92 миллиона 200 тысяч. Это самая высокая сумма, когда-либо уплаченная за произведения кисти старых мастеров на аукционе Sotheby's. Имя покупателя не разглашается. Предыдущий владелец полотна приобрел его около сорока лет назад за 1 миллион долларов.

Шедевр был создан в конце XV века. Кем был изображенный на картине молодой человек, и почему он держит в руках медальон, по-прежнему остается загадкой. В течение последних 50 лет полотно на правах аренды выставлялось в Национальной галерее в Лондоне, музее Метрополитен в Нью-Йорке и Национальной галерее искусств в Вашингтоне.

На январский аукцион Sotheby's так же выставил ряд других шедевров эпохи Возрождения и картины известных художников 18-19 веков.