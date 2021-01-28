США встанут на защиту климата

США встанут на защиту климатаКомментарии
Президент США Джо Байден подписал три указа, направленных на противодействие изменению климата. Документы предполагают, что администрация Соединенных Штатов сделает вопросы защиты окружающей среды неотъемлемой частью своей политики. Речь идет, в частности, о приостановке выдачи в аренду общественных земель или территорий прибрежных вод для бурения нефтяных скважин.
Джо Байден, президент США: "На мой взгляд, мы слишком долго ждали, чтобы заняться этим климатическим кризисом. Мы не можем больше ждать и видим это собственными глазами. Мы чувствуем это, мы знаем, что пора действовать. И точно так же, как нам нужен единый национальный ответ на Covid-19, мы отчаянно нуждаемся в едином национальном ответе на климатический кризис, потому что он существует. И мы должны возглавить противодействие этому кризису на глобальном уровне".
Глава Белого Дома также поручил к 2030 году удвоить объем производства возобновляемой энергии и обеспечить сохранность 30% федеральных земель и водных ресурсов. Кроме того Байден подтвердил намерение провести в День Земли - 22 апреля - саммит по климату с участием мировых лидеров. Ранее американский президент подписал указ, который, в частности, предполагает замену всего правительственного автопарка электромобилями американского производства.
Тем временем представители Министерства внутренней безопасности США предупредили о повышенной угрозе, связанной с применением насилия со стороны людей, недовольных результатами прошедших президентских выборов, которая в настоящее время остается в стране и вероятно, сохранится в ближайшие недели. В заявлении министерства говорится, что в последние дни продолжаются беспорядки, поэтому американцам рекомендуют "избегать больших скоплений людей, в том числе акций протеста".