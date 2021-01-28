Француз Янник Беставен - победитель кругосветной гонки Vendée Globe

Он шел пятым, затем был третьим, но именно ему досталась победа. Французский шкипер Янник Беставен выиграл Vendée Globe (Ванде Глоб) - кругосветную регату яхт-одиночек, которая проводится без нон-стоп и без посторонней помощи. После восьмидесяти дней в море, Беставена встретили огни французского Ле-Сабль-д’Олон, на побережье Атлантического океана.

Янник Беставен, победитель Vendée Globe: "Я как-будто живу во сне, или у меня галлюцинации. Вы идете к этому в полном одиночестве, к этому празднику, к этим огням, к этим людям, которые находятся там, несмотря на сложный контекст. Я счастлив. Я не понимаю, что происходит. Я все еще участвую в гонке. Это моя детская мечта".

Беставен финишировал не первым. Он отставал от лидера Шарли Далена почти на восемь часов. Однако у Беставена был бонус - 10 часов 15 минут, за спасение соперника Кевина Эскоффье с мыса Доброй Надежды. В итоге Шарли Дален стал вторым. Третье место в регате занял тридцати пятилетний Луи Бертон.

Из-за исключительно сложных условий южных широт, где проходит гонка, Vendée Globe называют "Эверестом парусного спорта".