МВФ рекомендует стимулировать экономику

Международный валютный фонд отодвинул сроки возвращения темпов роста экономки Еврозоны к доковидным показателем на конец 2021 г. Но и это будет возможно только при дополнительных финансовых вливаниях. Обратная сторона такой политики – нарастающее долговое бремя.

Но, по мнению, дирктора департамента денежных и фондовых рынков в МВФ Тобиаса Адриана, ситуация пока не вышла из-под контроля:

«Рост доходов должен ускориться. Этому помогут низкие процентные ставки. Но объемы заимствований скорее всего сократятся. Даже компании, понабравшие огромное количество кредитов, очень редко объявляют о банкротстве, несмотря на на падение экономической активности. Поэтому в целом всё выглядит неплохо. Но нужно следить за тем, чтобы мы не пересекли опасную черту».

Исследование, проведенное бельгийским исследовательским центром «Брейгель», показало, что каждая третья европейская семья не располагала сбережениями на непредвиденные расходы еще в доковидные времена. Напротив, у кредитных организаций были накоплены хорошие денежные запасы. Но не потребуется ли новый раунд «жесткой экономии» после того, как европейская экономика преодолеет препятствия, вызванные пандемией? Или опасаться перегрева еще слишком рано?

«Поспешное прекращение политики стимулирования роста – опасно, – считает Тобиас Адриан. – Для выхода из кризиса фискальная и денежная поддержка совершенна необходима. Нам нужно дождаться прекращения пандемии и полного восстановления экономики, и только после этого начать думать о нормализации экономической политики. Пока об этом говорить слишком рано».

В среду член управляющего совета Европейского центробанка Клас Кнот назвал в качестве главной угрозы восстановлению Еврозоны – непредвиденное усиление евро по отношению к доллару, наносящее вред европейским экспортерам.