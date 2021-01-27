Германия: бизнес на масках

До недавних пор в Германии нарду с медицинскими были разрешены самодельные и текстильные маски, но на этой неделе вступили в действие более строгие правила.

Сегодня на этой фабрике в северном Берлине будет произведено 120 тысяч масок класса FFP2. Компания под названием "Твоя маска" по производству медицинского оборудования довольно молодая. Она была основана в апреле прошлого года, а выпуск масок начался только в ноябре.

Матати Эрдинч, у которого также есть еще и небольшой ювелирный бизнес, вместе со своими двумя братьями создал эту компанию, после того как они не смогли для себя найти качественных масок, максимально защищающих от заражения коронавирусом.

Матати Эрдинч, генеральный директор "Your Mask": "Я сказал: "Мы должны попытаться сами производить маски. Это должно быть возможно. Желательно здесь, в Германии, они должны быть сделаны в Германии. И сегодня у нас собственное производство".

Сейчас в компании 70 сотрудников. Они работают в две смены по восемь часов, пять дней в неделю. Но к апрелю владельцы предприятия надеются наладить круглосуточное производство с целью выпускать 250 000 масок в день.

Матати Эрдинч: "Безусловно для всей Германии этого будет недостаточно. Но мы стараемся. Конечно, мы хотели бы производить как можно больше, чтобы как можно больше людей могли получить маски и быть защищенными. Мы делаем все, что в наших силах, в борьбе против коронавируса".

Недавно в Германии ввели новые правила. Теперь в общественном транспорте и в супермаркетах требуют обязательного ношения медицинских масок и респираторов FFP2. Это означает, что и без того огромный рынок для таких компаний как "Твоя маска" расширится. Ставка братьев на то, чтобы взять кредиты и посвятить свою профессиональную жизнь производству масок, похоже, окупается.

Матати Эрдинч: "Я всегда говорю, что все возможно. Вы просто должны этого захотеть. Но я на само деле знал, что спрос будет. И теперь мы счастливы, что пришли к этому".

Пандемия имеет разрушительные последствия для многих людей и предприятий. Но для некоторых она стала источником новых бизнес-идей.

Йона Каллгрен, Euronews: "Кто бы мог подумать полтора года назад, что маски для лица станут отличной возможностью для бизнеса? Но пандемия многое изменила - в том числе и в мире стартапов".