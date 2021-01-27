Еврокомиссия обрушилась на AstraZeneca за перебои с вакциной

Еврокомиссия в резкой форме потребовала от фирмы AstraZeneca выполнения своих обязательств по поставкам вакцины от коронавируса. Британо-шведский фармацевтический гигант предупредил, что не сможет поставить в срок обещанное Брюсселю количество доз. Еврокомиссар по здравоохранению заявила, что он не имеет права отдавать предпочтение Великобритании, которая начала вакцинацию раньше.

«Неспособность обеспечить производственные мощности противоречит букве и духу нашего соглашения, - сказала Стелла Кириакидес. - Мы отвергаем логику принципа «первым пришел - первым обслужен ». Это может работать в мясной лавке по соседству, но не в контракте о закупках».

Генеральный директор AstraZeneca утверждает, что он согласился приложить «максимум усилий» для выполнения контракта, но не делал твердых обязательств по поставкам. Фирма призналась, что может произвести только треть доз, заказанных Брюсселем на первые три месяца года.

А Евросоюз требует теперь перенаправить к нему партии вакцины, тайно предназначенные для Великобритании. В ней находятся два предприятия AstraZeneca, а ещё два в Европе, где судя по всему, произошли сбои. Немецкий депутат Европарламента, председатель комитета по торговле, призывает к большей прозрачности обе стороны, которые не раскрывают даже стоимости сделки:

«Самым простым решением было бы опубликовать контракт, как делают другие, - говорит Берндт Ланге. - Взгляните на Израиль. Его контракт с Pfizer/BioNTech опубликован в Интернете, где можно увидеть, каковы его условия. Думаю, что и у нас должно быть так же ".

Евросоюз ещё в августе подписал с AstraZeneca контракт на поставку 300 млн доз. Но Европейское агентстово по лекарственным средствам ещё не одобрило вакцину. Ожидается, что оно это сделает в пятницу. Тем временем публичная перепалка уже нанесла двум сторонам большой ущерб.