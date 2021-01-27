Каннский фестиваль 2021 г. перенесли на июль

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили о решении отложить его проведение на два месяца. По стандартному графику он должен был пройти с 11 по 22 мая, а по новому пройдет с 6 по 17 июля.

Организаторы рассчитывают на то, что к середине лета коронавирус отступит достаточно для того, чтобы фестиваль 2021 г. прошел привычным образом, очно, а не с помощью удаленной связи.

В прошлом году из-за пандемии фестиваль был отменен полностью. Часть фильмов из его программы была показана в большом каннском кинозале им. Луи Люмьера в октябре в рамках специального трехдневного фестиваля 2020 Special Cannes.