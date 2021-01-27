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Бизнес

ЕС разрешил летать на «Боинг 737 Max»

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 Euronews
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Boeing 737 Max
Boeing 737 Max   -   Авторское право  Elaine Thompson/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Европейское агентство авиационной безопасности выдало разрешение на полёты самолетов модели Boeing 737 MAX на территории Евросоюза.

Полеты этого пассажирского самолета были приостановлены во всем в марте 2019 г. после двух авиакатастроф, вызванных неисправностью программного обеспечения. В разрешении европейского регулятора говорится, что к полетам допускается модифицированная версия самолета, с исправленными программным обеспечением, электроникой и руководством по эксплуатации. Все пилоты для допуска к управлению «Боингом 737 MAX», должны пройти переподготовку.

В прошлом году разрешение на возобновление полётов «Боинга 737 MAX» было выдано Федеральным авиационным управлением США. Первые коммерческие полёты с пассажирами уже прошли без инцидентов в США и Бразилии. В начале года стало известно, что корпорация «Боинг» выплатит 2,5 миллиарда долларов компенсаций и штрафов по делу о сговоре, который в итоге привёл к двум авиакатастрофам.