Евросоюз "угрожает" производителям вакцин от COVID-19

Столкнувшись с логистическими проблемами и замедленными темпами вакцинации, Евросоюз больше всего опасается отсрочки поставок препарата от производителей.

Компании AstraZeneca и Pfizer/Biontech уже проинформировали Брюссель о невозможности обеспечить ЕС обещанным объемом доз вакцины.

В ответ, Евросоюз пригрозил ввести строгий контроль экспорта на вакцины, произведенные на его территории.

Европа инвестировала миллиарды в разработку первых в мире вакцин против COVID-19 для создания действительно глобального общего блага. И теперь очередь компаний поставлять их. Они должны выполнять свои обязательства, и поэтому мы создадим механизм прозрачности экспорта вакцин. Европа рассчитывает на это всеобщее благо Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

Эту жесткую позицию поддержала Германия. По словам министра здравоохранения ФРГ, производственные проблемы понятны, но они не освобождают компании от их договорных обязательств.

Речь идет не о приоритете для Евросоюза, а о том, что Европа должна иметь справедливую долю, и поэтому, на мой взгляд, имеет смысл вводить экспортные ограничения, то есть вакцины, которые покидают Европейский Союз, должны иметь на это разрешение Йенс Шпан министр здравоохранения Германии

ЕС сильно отстает от таких стран, как Израиль и Великобритания, в распределении вакцин для медицинских работников и наиболее уязвимых слоев населения.

Из-за последних задержек поставленная задача по вакцинации 70% взрослого населения к концу лета - ставится под большой вопрос.