История Помпей в новых артефактах

В последние десятилетия Археологический парк Помпей лишь изредка и на короткий срок открывал свои двери посетителям. Сегодня у них вновь появилась возможность увидеть уникальные экспонаты, рассказывающие об истории древнеримского города.

Статуэтки, фрески, украшения, магические амулеты, которые не смогли уберечь Помпеи от извержения Везувия почти две тысячи лет назад.

Массимо Осанна, директор Археологического парка Помпей:

"Особенно эмоции вызывает последний зал экспозиции, где выставлены предметы, которые были деформированы извержением, слепки тел жертв - людей и животных. Там можно прочувствовать ту невероятную драму, которой стало извержение, произошедшее в 79 году нашей эры".

В 2019 году музей посетили почти четыре миллиона человек. Из-за ограничений в связи с пандемией одна из главных достопримечательностей Италии оказалась недоступной для иностранных туристов.

Археологи же - продолжают раскопки, находя всё новые и новые артефакты, повествующие о жизни и гибели Помпей.