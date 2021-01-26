Индийские фермеры протестуют в центре Дели

Тысячи индийских фермеров вошли в исторический центр старого Дели, несмотря на сопротивление полиции, чтобы выразить протест против аграрной политики правительства. Марш протеста перерос в беспорядки. Для разгона толпы протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

«Наши трактора, которые вы здесь видите, – это символ политических перемен и революции!»

Фермеры протестуют против решения правительства отпустить закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. По их мнению, либерализация сельского хозяйства лишит их и без того не высоких доходов.

«Мы хотим сказать премьер-министру, что правительство принадлежит не ему, а фермерам. Всё будет так, как мы хотим. Они не имеют права навязывать бедным свои законы по своей прихоти».

Протесты аграриев продолжается с конца ноября. С этого времени протестующие проживают в своем лагере на окраине Дели.

Поводом для нового выступления стал национальный праздник – день республики. После того, как разгневанная толпа вошла в центр города, власти распорядились отключить в нем интернет.