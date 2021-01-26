Венгрия сама выбирает для себя вакцины

Венгрия выступила с оправданием своего решение приобретать для себя российскую и китайскую вакцины против коронавируса вне рамок действующей в Евросоюзе общей программы закупок для его членов. Министр иностранных дел подписал в прошлую пятницу в Москве контракт на поставки 2 млн доз «Cпутника V». В интервью Euronews Петер Сийярто высказал сомнения по поводу закупок Брюсселем американо-немецкой вакцины Pfizer/BioNTech.

«Производитель, которому отдаёт предпочтение Европейский союз, поставляет больше вакцин в Соединённые Штаты, Великобританию и Израиль, чем в страны-члены ЕС. Это факт. Он требует как минимум разъяснения, - сказал глава МИД Венгрии. - Или мы видим, как Великобритания использует продукт AstraZeneca, для прививок британским гражданам. А Европейское агентство лекарственных средств ещё не дало на это разрешения. Это тоже требует объяснения. Получается, что Евросоюз сильно завысил нам ожидания. Теперь мы видим, что поставки идут намного медленнее и содержат гораздо меньше вакцины, чем предполагалось ».

Европейская комиссия потребовала от названных производителей объяснить их намерение поставить меньше доз, чем было обещано. Тем временем Венгрия привила 1,5% своего населения (150 тыс человек) вакцинами, поставленными в рамках программы ЕС. Медицинское ведомство страны срочно одобрило "Спутник V», но многие венгры по-прежнему скептически относятся к использованию российского препарата.

«Неважно, откуда взялась вакцина, - продолжал Петер Сийярто. - Для меня важно только то, одобряется она нашим национальным регулирующим органом или европейским регулирующим органом, или нет. Я думаю, что это главный вопрос. Вы знаете, мне сейчас 42 года, и вакцины, которые мне вкалывали в течение моей жизни, были привезёны с востока ».

Правила Брюсселя не запрещают Будапешту заказывать медицинские препараты самостоятельно. Но действуя в обход общей программы закупок Евросоюза, венгерское правительство показывает желание идти своим путем - в данном случае, в направлении России и Китая.