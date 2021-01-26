Центр Помпиду закроют на реставрацию

Парижский центр Помпиду, в котором находится одна из крупнейших в Европе коллекций современного искусства, в к конце 2023 г. закроется реставрацию, которая продлится более 3 лет.

Здание центра искусств и культуры, названного в честь президента Жоржа Помпиду, было построено в 1977 г. про проекту итальянских архитекторов Р. Пьяно, Р. Роджерса и Дж. Франкини в модернистском стиле брутализма. Парижане называют его Бобуром, по имени квартала, в котором оно было построено. Но, несмотря на свою относительную молодость, здание демонстрирует признаки старения – выведенные на фасад металлические трубы и другие элементы конструкции разъедает ржавчина.

Для успешной реставрации внешнюю конструкцию здания придется полностью разобрать и пересобрать. Стоимость работ оценивается в 200 млн евро. По словам, авторов проекта – полное закрытие музея для работ обойдется дешевле, чем его частичное поэтапное закрытие. Музей должен открыться в обновленном виде как к своему 50-летию, которое будет отмечаться в 2027 г.