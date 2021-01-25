Марк Рютте раскритиковал протесты против комендантского часа

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте раскритиковал участников воскресной акции протеста противников жёсткого карантина. Несмотря на запрет, на улицы Амстердама вышли около полутора тысяч человек. Для разгона протестующих власти задействовали конную полицию и водометы. За неподчинение полиции около 100 человек были задержаны.

«То, что мы видели, не имеет ничего общего с борьбой за свободу. Мы эти меры принимаем не просто так. А потому что мы боремся с вирусом. Это он отнимает сейчас нашу свободу. Из-за него мы вынуждены принимать такие ужасные меры как закрытие школ, комендантский час, невозможность ходить в гости, когда хотим, социальное дистанцирование».

Акции протеста против комендантского часа, сопровождавшиеся хулиганством и столкновениями с полицией, прошли и в ряде других городов Нидерландов.

Жесткий карантин действует в стране с середины декабря. 23 января он был дополнен комендантским часом с 9 часов вечера до 4:30 утра.