Столкновения в Нидерландах

В Нидерландах в воскресенье прошли массовые акции протеста против жестких ограничительных мер правительства по борьбе с распространением COVID-19, в том числе комендантского часа. В Эйндховене во время столкновений полиция использовала водометы и дубинки против демонстрантов, бросавших в них камни, а также пустила в ход слезоточивый газ.

В Амстердаме за участие в протестах стражами правопорядка были задержаны более 100 человек. По данным полиции, в общей сложности в акции, запрещенной властями города, приняли участие около 1,5 тысяч человек. Для разгона демонстрантов полицейские использовали водометы и дубинки.

После разгона демонстрации на Музейной площади продолжились небольшие стычки протестующих с полицией и начались поджоги урн и мусорных баков. Ближе к вечеру акции протеста охватили и другие города.

Комендантский час в Нидерландах был введен в минувшую субботу. Он действует с 21 часа до 4:30 утра и продлится до 9 февраля. С середины декабря прошлого года страна живет в условиях практически тотального карантина.