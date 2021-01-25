Потери на рынке труда из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса было потеряно примерно в четыре раза больше рабочего времени, чем в результате глобального финансового кризиса в 2009 году. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда.

По оценкам экспертов, в прошлом году в мире были утрачены около 9% рабочих часов, что эквивалентно сокращению 255 млн рабочих мест.

В результате сложившейся ситуации совокупные трудовые доходы в мире снизились на 8,3%,

Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер отметил: "Этот кризис стал самым серьезным со времен Великой депрессии 1930-х годов. Он привел к масштабным потерям доходов на глобальном рынке труда — 3,7 трлн долларов, что составляет 4,4% мирового ВВП, это колоссальная цифра".

Экономические последствия пандемии в целом больше затронули женщин, чем мужчин. В первом случае было потеряно 5% рабочих мест, во втором — 3,9%.

Больше всего кризис сказался на гостиничном секторе и услугах в сфере питания, где занятость сократилась в среднем более чем на 20%.