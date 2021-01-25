Парк "Астерикс" продолжит работу без дельфинов

Французский тематический парк "Астерикс" объявил о закрытии дельфинария. Руководство расположенного в департаменте Уаза известного парка развлечений по комиксам о племени галлов объясняет решение намерением сосредоточиться на аттракционах, связанных с вымышленным персонажем Астерикс.

8 дельфинов парка будут переданы в течение первого квартала в один из 27 европейских дельфинариев, отвечающих критериям благополучия животных, установленных Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов и Европейской ассоциацией водных млекопитающих.

Во вторник Национальная ассамблея приступает к дебатам по законопроекту о запрете жестокого обращения с животными. Если текст будет одобрен, содержание в неволе китообразных станет нелегальным.

Эксперты и ветеринары убеждены, что ни одно из выступавших в парке "Астерикс" млекопитающих, родившихся в бассейне или живущих там почти 30 лет, не сможет вернуться в море.