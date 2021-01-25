Брюссель требует доставлять вакцины в срок

Председатель Еврокомиссии выглядела необычно рассерженной и добивалась объяснений. В разговоре с главой британско-шведской фирмы AstraZeneca Урсула фон дер Ляйен потребовала от этого фармацевтического гиганта выполнять свои договорные обязательства по поставкам вакцины от коронавируса. Ожидается, что она будет одобрена к применению в Евросоюзе в пятницу. В минувшие выходные дни было объявлено, что страны ЕС получат в ближайшие недели меньше половины обещанных доз.

«Эта новость не привела в восторг Еврокомиссию и страны-члены, потому что мы придаем большое значение доставке различных вакцин, - сказал представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер. - Перед нашими государствами стоит очень важная задача: они разворачивают вакцинацию, а для неё требуются вакцины. На основе этого объявления, реакции профильного комиссара и телефонного звонка между Председателем Комиссии и фирмой, мы собираемся рассматривать дело на руководящем совете».

AstraZeneca объясняет перебои сокращением выпуска вакцины на производственной площадке в европейской цепочке поставок. Аналогичное заявление сделала ранее американская Pfizer. В связи с этим Италия выразила намерение возбудить против обеих компаний судебное дело.

Тем временем, Евросоюз обновил свои рекомендации по международным поездкам. На своей карте распространения Covid-19 он добавил «тёмно-красный» цвет. Им обозначены районы с очень высокой концентрацией вируса. Странам-членам предложено требовать от путешественников тестироваться до прибытия тест отправляться на карантин.

«Да, Еврокомиссия терпимо относилась к серьезным ограничениям на свободное передвижение, которые мы не обязательно можем обосновать эпидемиологически, - сказал профессор права и политики Альберто Алеманно. – Брюссель не пытался преследовать те столицы, которые принимали эти ограничения. А сейчас ситуация меняется. Появились новые штаммы вируса. Эти его варианты, возможно, передаются между людьми быстрее, а следовательно, количество инфекций увеличится. Это значит, что Еврокомиссии поздно исправить свои прошлые ошибки ».

Еврокомиссия настаивает на том, что программа вакцинации в целом идет очень хорошо. Но известно, что прививки начались слишком медленно и выполняются в разных странах континента неравномерно. За это граждане могут потребовать ответа и от самого Брюсселя.