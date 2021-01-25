Главы МИД ЕС требуют свободы Навальному и задержанным

Главы МИД ЕС требуют свободы Навальному и задержаннымКомментарии
Как сообщили руководству Евросоюза, российская полиция арестовала не менее 3 тысяч человек в ходе демонстраций в минувшие выходные. Массовые протесты вспыхнули в разных городах после ареста оппозиционного деятеля Алексея Навального по возвращении в Москву из Берлина.
К их освобождению призвали министры иностранных дел ЕС во время очной встречи в Брюсселе в понедельник. Дополнительных санкций против России объявлено не было, хотя за них высказалось несколько участников. Глава внешнеполитического ведомства придаёт большое значение своей поездке в Москву, намеченной на начало февраля:
«Это будет хорошая возможность обсудить с моим российским коллегой все соответствующие вопросы, - сказал Жозеп Боррель. – Нам нужно будет передать четкое послание о текущей ситуации, спорах о правах и свободах, а также иметь стратегическую дискуссию о наших отношениях с Россией».
Власти России продолжает использовать свои информационные ресурсы для распространения утверждений, будто с помощью дела Навального Запад пытается повлиять на её внутренние положение.
ЕС уже заморозил активы и запретил поездки к себе 6 лицам, которых они обвиняют в причастности к отравлению критика Кремля. Более широкие экономические санкции Евросоюза в связи с присоединением Крыма к России в 2014 году остаются в силе, несмотря на попытки ряда государств-членов их отменить.
Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям считает, что ограничительные меры против физических лиц не всегда эффективны:
«Если не пускать в Европу на отдых людей, которые в своей стране применяют пытки, то это вряд ли окажет давление на российский режим как таковой, - сказал Густав Грессель. -Российский режим столкнётся со значительным давлением только в том случае, если санкции затронут его глубокие экономические связи, особенно доходов от экспорта нефти и газа ».
По вопросу о энергоносителях из России ЕС расколот - Германия по-прежнему разрешает её судам прокладывать трубопровод "Северный поток-2" под Балтийским морем, несмотря на санкции Соединённых Штатов.