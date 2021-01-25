Как поддержать экономический рост в 2021 году?

Экономический рост Еврозоны в первом квартале составит только 0,6%. Таково мнение большинства из 80 авторитетных экономистов, опрошенных агентством Reuter. Таким образом они снизили свой собственный прогноз, сделанный в декабре, почти в два раза. Поводом для этого послужили пробуксовывание вакцинации и новые штаммы коронавируса.

Кристин Лагард, председатель Европейского центрального банка: «Нашим главным ориентиром должны быть благоприятные условия финансирования. И нужно сделать всё для того, чтобы в этом мире неопределенности, в котором мы живем из-за пандемии, вакцинации, карантинных ограничений и т.д., условия финансирования были непреложны. А инвесторы, будь то частные лица, корпорации или государства, должны быть уверены, что финансирование будет им доступно как для потребления, так и для инвестирования».

Мировая политическая и экономическая элита обсудит вопросы " великой перезагрузки" капитализма на Давосском форуме, который начал работу в понедельник в виртуальном режиме. Одним из первых перед участниками выступил председатель КНР Си Цзиньпин.