Якутский пленэр на лютом морозе

Во всей Сибири установились лютые морозы, но рекордно низкие температуры, как обычно, регистрируются в Якутии. Температура воздуха здесь приблизилась к -60. Из-за экстремального холода правительство этого российского региона продлило дистанционное обучение школьников до 30 января. Но художники Якутска не боятся холодов и по-прежнему предпочитают работать на пленэре.

"Пока держимся нормально - вот мы недавно вышли, - рассказывает художница Наталья Христофорова. - Погодные условия помогают художнику передать весь спектр цветовоздушности".

В эстонском городе Пайде местные жители провели парад снеговиков, слепив из мокрого снега дюжину снежных баб, которые украсили автомобильную трассу. За этим занятием были замечены не только дети, но и их родители, а также бабушки и дедушки:

"Это весёлое мероприятие. Как раз в самый раз здесь оказаться, когда вокруг растёт заболеваемость".

В Польше в самом разгаре сезон моржей - любителей купаний в проруби и пробежек на морозе в одном нижнем белье. Такого рода развлечения не рекомендуются людям со слабым сердцем. Но сами моржи настаивают на том, что водные процедуры повышают настроение и укрепляют иммунитет.