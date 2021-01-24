Переход из "Арсенала" в "Фенербахче"

Полузащитник английского "Арсенала" Месут Озил официально перешел в турецкий клуб "Фенербахче". Контракт с Озилом подписан на три с половиной года.

Немецкий футболист турецкого происхождения выступал за "Арсенал" на протяжении последних семи лет. Он поблагодарил команду и болельщиков за приобретенные воспоминания и трофеи.

32-летний спортсмен не появлялся на поле с марта прошлого года а также не был включен в заявку команды на новый сезон чемпионата Англии. В последние недели он тренировался отдельно от основного состава.

Срок действия Контракта Озила с "Арсеналом" истекал в июне и был расторгнут 16 января по обоюдному согласию сторон. Всего за лондонский клуб он провел 254 матча и забил 44 гола. В составе сборной Германии Месут Озил стал чемпионом мира 2014 года.

Ранее "Фенербахче" обратился к болельщикам за финансовой помощью, чтобы завершить этот трансфер. Задолженность клуба составляет около 520 млн евро.