"Качели через стену" выиграли приз Лондонского музея дизайна

Арт-объект на границе между США и Мексикой получил приз от Лондонского музея дизайна.
Трое ярко-розовых качелей были установлены по обе стороны разделительной стены между двумя странами - одна часть расположена в американском Санленд-Парке, а вторая - в мексиканском Сьюдад-Хуаресе.
По замыслу, так дети двух стран могут общаться и играть несмотря на навязанное политикой препятствие.
Идея качелей пришла ее создателям на фоне жарких дебатов по поводу плана бывшего президента Дональда Трампа построить стену вдоль границы США и Мексики от Тихого океана до Мексиканского залива.
Арт-объект был установлен 28 июля 2019 года и удален менее чем через час.
Музей признал его победителем ежегодного конкурса Дизайн года, в котором приняли участие 74 проекта со всего мира.