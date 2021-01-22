"Качели через стену" выиграли приз Лондонского музея дизайна

Арт-объект на границе между США и Мексикой получил приз от Лондонского музея дизайна.

Трое ярко-розовых качелей были установлены по обе стороны разделительной стены между двумя странами - одна часть расположена в американском Санленд-Парке, а вторая - в мексиканском Сьюдад-Хуаресе.

По замыслу, так дети двух стран могут общаться и играть несмотря на навязанное политикой препятствие.

Трамп говорил о строительстве дополнительной пограничной стены, детей разлучали с родителями на границе. И мы чувствовали, что должны приехать на границу и показать миру лица детей и семьи, которые там живут. Что происходит с одной стороны, влияет на другую, верно? Это не просто стена, это буквально что-то, что разделяет этот ландшафт, который исторически всегда был единым Вирджиния Сан Фрателло архитектор, автор арт-объекта "Качели через стену"

Идея качелей пришла ее создателям на фоне жарких дебатов по поводу плана бывшего президента Дональда Трампа построить стену вдоль границы США и Мексики от Тихого океана до Мексиканского залива.

Арт-объект был установлен 28 июля 2019 года и удален менее чем через час.

Музей признал его победителем ежегодного конкурса Дизайн года, в котором приняли участие 74 проекта со всего мира.