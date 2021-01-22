Пересмотр планов из-за пандемии коронавируса

Создатели нового фильма о Джеймсе Бонде уже в третий раз за последние несколько месяцев отложили дату премьеры из-за пандемии коронавируса, так в странах, где идут съемки — США и Великобритании, растет число заражений. На официальном сайте "бондианы" сообщается, что релиз кинокартины не время умирать запланирован на 8 октября.

Проведение международного кинофестиваля в Каннах в этом году было назначено на май, но все еще может измениться — организаторы примут окончательное решение в конце января. Киносмотр, возможно, состоится в середине лета. В прошлом году ежегодную встречу звезд кино во Франции пришлось отменить. А пока в знаменитом Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах организован пункт массовой вакцинации.

Объявлено об отмене одного из самых масштабных музыкальных событий Европы — этой летний фестиваль в Гластонбери. "Британский вудсток" не состоялся из коронавируса и в прошлом году.

Арт-дилеры также не смогут собраться на ежегодной выставке в Швейцарии. Дата проведения "Арт Базель", одной из самых престижных международных ярмарок в мире, перенесена с июня на конец сентября, но многие представители отрасли говорят, что не все страны к тому времени справятся с вакцинацией населения и выставку лучше отменить.