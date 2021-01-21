У еврокомиссара нет свидетельств против пограничников

Frontex только что обзавелось форменной одеждой. Бюджет этого Европейского агентства пограничной и береговой охраны недавно удвоился. В его штате вскоре должно быть 10 тысяч оперативных сотрудников. Некоторых из них уже обвинили в нарушении международного и гуманитарного права. В частности, агенты Frontex якобы вытесняли нелегально пробравшихся через границу ЕС мигрантов обратно. За это должна отвечать еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Euronews: Политический редактор Euronews Даррен МакКаффри спросил её, когда она впервые узнала об этих обвинениях?

Йоханссон: Через средства массовой информации в ноябре, если я правильно помню. Я сразу же позвонила исполнительному директору и попросила разъяснений. Но затем к агентству Frontex возникли новые вопросы. Поэтому после экстренного собрания мы созвали заседание правления.

Euronews: Не считаете ли вы, что организация растет слишком быстро. Может быть, это нужно замедлить, пока не будут исправлены упущения и на важные посты не будут расставлены правильные люди?

Йоханссон: Нет, я не думаю, что это проблема скорости. Я думаю, что у них было достаточно времени, чтобы набрать таких людей и просто наладить их работу. Я не думаю было бы справедливо ссылаться на нехватку времени.

Euronews: Что тогда пошло не так? Почему?

Йоханссон: Это часть того, что сейчас обсуждает правление. По-моему, это правильный способ разобраться. А правление, я полагаю, даст некоторые рекомендации руководству агентства и исполнительному директору о том, как ему следует двигаться дальше.

Euronews: Если подготовленный только что доклад причинит агентству ущерб, и все эти обвинения подтвердятся, исполнительному директору будет трудно удержаться на своём посту, не так ли?

Йоханссон: Будем надеяться, что не подтвердятся. У меня, например, нет свидетельств об участии в вытеснении. Поэтому я надеюсь и ожидаю подтверждения, что Frontex не принимало в этом участия. Но это нужно прояснить и дать ответы на все вопросы.

Euronews: Разве не жесткая миграционная линия Европы могла потенциально привести ко многим из этих проблем?

Йоханссон: Я совершенно не согласна с вами в этом. Нам нужно сильное Frontex для защиты наших границ и наших ценностей. Здесь нет противоречия. Когда мы защищаем наши границы, то на самом деле мы защищаем Европейский Союз. Мы стоим на общих ценностях, мы должны выполнять наши обязательства перед нашими ценностями, защищая наши границы. Это действительно важно. И это одна из причин, почему нам действительно нужен Frontex.