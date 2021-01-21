Турецко-европейская разрядка после ухода Трампа

Турция начала предпринимать в четверг новые усилия по улучшению своих отношений с Евросоюзом. Её министр иностранных дел обсудил в Брюсселе конструктивную повестку дня, которая включает вопросы миграции, облегчения визового режима и укрепление таможенного союза. Однако Евросоюз всё ещё недоволен ролью Турции на разделенном острове Кипр и в конфликтах в Сирии и Ливии, а также освоением ею энергоресурсов в Средиземном море.

«2020 год был трудным для двусторонних отношений, что было признано на декабрьском саммите Евросоюза и в его совместной декларации, - сказал турецкий министр Мевлют Чавушоглу. - Но с тех пор все мы выражали желание создать позитивную атмосферу для развитие связей между двумя сторонами».

«Ещё один хороший шаг — это объявленное возобновление предварительных переговоров между Турцией и Грецией, - сказал Верховный представитель ЕС иностранным делам Жозеп Боррель. - Мы очень хотим видеть устойчивую деэскалацию в Восточном Средиземноморье и в более широком регионе».

Бывший генеральный секретарь НАТО предполагает, что смена администрации США улучшит поведение Турции, которую союзники по альянсу наказывают за развертывание ракетых комплексов C-400:

«Нет причин скрывать, что Турция создала множество проблем, закупая российскую военную технику, несовместимую с оборудованием НАТО, и играя мускулами в Средиземноморье, Ливии, Сирии и т. д., - сказал Андерс Фог Расмуссен. - Однако нам нужен тесный альянс с Турцией. Я думаю, что избрание Джо Байдена создало новую ситуацию. Эрдоган понимает, что после изгнания Трампа с поста президента у него нет союзника в Белом доме, поэтому он должен вести себя хорошо».

В декабре лидеры ЕС единогласно договорились продлить санкции в отношении Турции за её незаконное бурение в исключительной экономической зоне Кипра. Но этого не было сделано, в основном из-за внутренних разногласий в ЕС. Германия, поддерживаемая Италией и Испанией, хочет отсрочить ужесточение позиции против Ткрции, в то время как на этом настаивают Франция, Греция и Кипр.