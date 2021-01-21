Право удалённо трудящихся европейцев на отключение

Пандемия вынудила многих людей перенести работу домой. Порой они сидят перед компьютерами, подключившись к интернету, с утра до ночи, когда им ещё навязывают свои услуги соцсети или платформы развлечений. Европейский парламент призывает закрепить за цифровыми потребителями в трудовом законодательстве "право на отключение".

«Законодательство было написано в период, когда цифровизация ещё так не проникла в нашу жизнь, - сказал депутат с Мальты Алекс Аджиус Салиба. - Поэтому сейчас самое время дать ему политический толчок».

Другие парламентарии выступают за то, чтобы обязать руководителей компаний или начальство учреждений строго соблюдать рабочие часы своих подчинённых и не беспокоить их звонками или электронными письмами в неурочное время. Некоторые фракции предлагает увязать трудовое законодательство с соглашением 2020 года о цифровизации рабочих мест.

Секретарь Европейской конфедерация профсоюзов предупреждает, что такая сложная процедура может привести к ненужным задержкам.

«Вот уже более 8 лет Еврокомиссия тянет с принятием мер в отношении работы за компьютером, - сказала Изабель Шеманн. - Я считаю недопустимым откладывать защиту трудящихся, столь необходимую в нынешней кризисной ситуации».

Работа в самоизоляции без ограничений может привести к перегрузкам и профессиональному выгоранию. Некоторые из его симптомов, по данным фонда Eurofound, испытывали ещё до коронавируса 10% трудящихся.

Бельгийский психолог предупреждают, что терапию нужно начинать только отключения пациента от средств электронной связи:

«В течение первых месяцев или даже двух месяцев после выгорания нужны просто отдых и покой, - сказала Стефани Леблан. - Переутомлённым людям трудно приказать себе остановиться. У них также сильное чувство вины. "

Тем, кто трудится удалённо, придется подождать, пока предложения Европарламента будут одобрены Еврокомиссией и национальными правительствами. После этого депутаты смогут утвердить "право на отключение".