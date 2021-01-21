Джо Байден подписал первые президентские указы в пику Дональду Трампу

После инаугурации президент США Джо Байден подписал свои первые 15 указов. Они отменяют целый ряд решений, ставших "визитной карточкой" для его предшественника Дональда Трампа, и отмечают темы, над которыми новый глава Белого дома намерен работать в первую очередь: COVID-19, климат и мигранты.

Возвращение в ВОЗ и борьба с пандемией

Байден подписал распоряжение о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения. Предыдущая администрация не раз критиковала ВОЗ за ее действия в ходе пандемии коронавируса и рекомендации, которые ее эксперты давали государствам. По мнению Трампа, именно это стало причиной масштабного санитарного кризиса в его стране. Он называл организацию "подконтрольной Китаю" и настаивал на реформах на правах лидера страны - крупнейшего донора ВОЗ, что до сих пор ежегодно получала от Вашингтона примерно $450 млн. В июле 2020 года Трамп официально запустил механизм выхода США из организации. Тогда же Байден пообещал пересмотреть данное решение в "первый же день своего президенства" в случае победы в ходе ноябрьских выборов, поскольку, по его словам, "американцы находятся в большей безопасности, когда США участвует в укреплении мировой системы здравоохранения".

Новый хозяин Белого дома также подписал несколько указов относительно национального ответа пандемии. Он, в частности, ввел 100-дневный режим ношения масок на всей территории страны, распорядился принять меры по обеспечению обязательного соблюдения соцмер (в первую очередь, также ношения масок) в госучреждениях и создании новой федеральной структуры (COVID-19 Response Coordinator) для координации борьбы с коронавирусом. Байден также призывает Конгресс продлить мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса, как минимум до 31 марта. По просьбе президента, Министерство образования может продлить и заморозку выплат по кредитам для американцев, которые брали федеральные займы на обучение.

Климат

Еще одним решением, имеющим важное символической значение, стало распоряжение Байдена о возвращении Вашингтона к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, направленного на сдерживание глобального потепления, уже через 30 дней. В ноябре 2020 года, по инициативе Дональда Трампа, США его официально покинули при том, что заключенное в 2015 году 195 странами соглашение вступает в силу только в этом году.

Байден также предписал федеральным органам пересмотреть десятки решений администрации Трампа в сфере экологии, которые, по его словам, "наносят вред здоровью населения и ущерб окружающей среде", "не основаны на научных доказательствах и не отвечают национальным интересам". Демократ также поручил федеральным агентствам провести исследования в отношении угроз, связанных с выбросами парниковых газов, - среди прочего, для бедных слоев населения, представителей этнических меньшинств и молодежи.

Данное решение уже приветствовали в ООН, а также по другую сторону Атлантического океана. "С возвращением" своего американского коллегу поздравил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

Во время предвыборной кампании демократ пообещал добиться достижения США нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. Сегодня Соединенные Штаты занимают второе место в мире по выбросам после Китая.

Эксперты ожидают, что при новой администрации Белого дома получить одобрение проектов в сфере нефтегазовой инфраструктуры может стать сложнее, поскольку во внимание будет приниматься их влияние на климат. Одним из первых своих указов на посту президента Байден уже отменил разрешение на строительство трубопровода Keystone XL для поставки нефти на границе с Канадой. Он также ввел мораторий на сдачу в аренду территорий арктической зоны для добычи нефти и природного газа.

Мигранты

Первые решения Байдена-президента коснулись и мигрантсктого вопроса. Он распорядился отменить чрезвычайное положение на американо-мексиканской границе, что позволяло предыдущей администрации перенаправлять на строительство ограждений на границе с Мексикой средства из бюджетов разных ведомств, в частности Пентагона. Новый президент потребовал проверить законность подобного финансирования.

Трамп намеревался возвести стену длиной до 800 километров, чтобы воспрепятствовать проникновению в США нелегалов из Центральной Америки. Сегодня построены уже 727 километров ограждений.

Мексиканский лидер приветствовал решение Байдена, отметив в своем Twitter, что "мосты открывают путь к сотрудничеству и взаимопониманию".

Байден также распорядился отменить введенный его предшественником запрет на въезд на территорию США граждан некоторых мусульманских стран, в частности, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Новые правила будут разработаны в целом для мигрантов. Президент поручил Министерству внутренней безопасности совместно с генеральным прокурором укрепить запущенную в 2012 году при Бараке Обаме программу защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), в частности, в том, что касается временного освобождения от депортации сотен тысяч молодых людей, которых привезли в США еще детьми.

Ожидается, что получить гражданство станет проще и для уже живущих и платящих налоги в США мигрантов. Соответствующий законопроект президента изучит Конгресс.

Отдельный указ коснулся положения либерийцев, бежавших в Соединенные Штаты от режима. Те, кто окажется на американской территории до 30 июня 2022 года, не будут незамедлительно депортированы, их разрешение на работу будет продлено.

Байден выступил и против других видов ущемления прав: отдельным указом он запретил дискриминацию на рабочем месте по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности и поручил ведомствам принять меры для защиты прав ЛГБТК+.

В принципе от любых назначенцев в исполнительной власти новый глава Белого дома потребовал соблюдения этических норм с "целью восстановления доверия общества к правительству".