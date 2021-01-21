Байден приступил к работе: США возвращаются в ВОЗ и Парижское соглашение

С третьей попытки Джо Байден, наконец, получил ключи от Белого дома. И практически сразу же 46-й президент Соединенных Штатов приступил к работе.

Уже через несколько часов после инаугурации он подписал серию указов, зачеркнувших наследие Дональда Трампа и изменивших курс страны в вопросах иммиграции, расового равенства, борьбе с пандемией коронавируса и изменением климата - США возвращаются в ВОЗ и Парижское соглашение по климату.

Джо Байден, президент США: "Третий указ, который я подпишу на ваших глазах, это обязательство, которое я взял на себя - мы присоединимся к Парижскому климатическому соглашению с сегодняшнего дня".

Уже в момент принятия присяги Байден изменил тон американской политики.

Джо Байден: "В этот январский день я всей своей душой стремлюсь к тому, чтобы объединить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию, и я прошу каждого американца присоединиться ко мне в этом деле.

И вот мое послание тем, кто находится за пределами наших границ: Америка прошла серьезные испытания, и мы стали сильнее благодаря этому. Мы восстановим наши альянсы и снова будем взаимодействовать с миром".

Второй звездой церемонии стала первая женщина и первая темнокожая американка южноазиатского происхождения, приведенная к присяге в качестве вице-президента.

При поддержке Харрис уже было обнародовано самое амбициозное предложение Байдена об иммиграции - это законопроект, который предоставит законный статус и путь к получению гражданства любому человеку, находящемуся в Соединенных Штатах, речь идет о примерно 11 миллионах иммигрантов . Кроме того, будут сокращены сроки ожидания членами семей получения грин-карт за пределами США.

Среди гостей на инаугурации Джо Байдена присутствовали несколько бывших президентов США - но ни одному из них в свое время не пришлось вступать в должность на фоне такого раскола в стране.

Для нового президента всегда важны первые 100 дней прибывания у власти. Байдену предстоит многое сделать, но в своем дебютном обращении к нации он просто сформулировал главную идею: "Единство - это путь вперед, это исторический момент, и этот вызов мы должны встретить как Соединенные Штаты Америки".