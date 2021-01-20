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Трамп себя не помиловал

Access to the comments Комментарии
 Вероника Доваль  & Euronews
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Стивен Бэннон, иллюстрационное фото
Стивен Бэннон, иллюстрационное фото   -   Авторское право  Eduardo Munoz Alvarez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Президент США Дональд Трамп в последние часы правления принял решение о помиловании своего бывшего советника Стивена Бэннона, обвиняемого в мошенничестве и хищении средств. Он был одним из ключевых членов предвыборного штаба Трампа, а позднее занял пост главного стратега администрации президента.

Кроме того, как и ожидалось, глава Белого дома объявил о помиловании 73 человек, а также о смягчении наказания еще для 70-ти. Среди них политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон, связанный с делом Марии Бутиной, и американский предприниматель Эллиотт Бройди. Также будут помилованы два рэпера, осужденных за хранение и незаконное приобретение оружия, и некоторые бывшие члены Конгресса.

Самого Трампа, а также членов его семьи среди помилованных нет.