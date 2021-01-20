Лыжные склоны пустуют

Во Франции горнолыжные курорты готовы к приёму туристов, но остаётся неизвестным, заработают ли они 6 февраля, когда в стране начнутся школьные каникулы. Власти намерены объявить о своём решении в конце недели, но уже сейчас звучит немало пессимистичных прогнозов, поскольку в соседних странах по-прежнему действуют ограничения. Говорит Габриэль Атталь, представитель правительства Франции:

– Как я уже говорил, ситуация остаётся нестабильной. В этих условиях ряд наших соседей, в частности, Германия и Италия, заявили, насколько мне известно, что их горнолыжные курорты будут закрыты по меньшей мере до 15 февраля.

Ранее предполагалось, что в Италии лыжные курорты возобновят работу 18 января, но эта дата была перенесена из-за опасений, что скопление людей приведёт к новому распространению инфекции. По словам лыжного инструктора Дениса Заккария, это грозит тяжёлыми последствиями:

– Согласно последним чрезвычайным распоряжениям правительства, мы открыты, но проблема в том, что у туристов нет возможности приехать, чтобы воспользоваться нашими услугами. То есть, мы открыты, но на самом деле у нас пусто. Помощи от государства мы не получаем – мы ведь открыты, но при этом у нас нет клиентов, и в итоге это означает для нас двойной ущерб.

В последние годы у горнолыжных станций всё чаще возникали проблемы из-за отсутствия снега по причине глобального потепления. В этом году зима выдалась снежной, но коронавирус смешал все карты.