В Санкт-Петербурге открылся музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты». Он расположен в бывшей коммунальной квартире в доме на Литейном проспекте, где поэт жил вместе с родителями до того, как эмигрировал в 1972 году. Рассказывает экскурсовод Иван Оносов:

– Здесь – условно-выставочное пространство, в котором могут выставляться либо какие-то временные, либо фотографии Александра Ивановича, которые мы надеемся получить из архивов, но сейчас здесь те находки, которые были обнаружены в процессе реставрации тех самых полутора комнат Бродского. Поэтому здесь можно отталкиваться от временной экспозиции. А в мемориальной комнате остаются, собственно, стены, и есть фотографии, на основании которых можно представить, как выглядело это пространство во времена Бродского.

С предложением о создании музея Бродского ещё в 1998 году выступили видные деятели культуры, но на сбор средств, решение организационных вопросов и проведение необходимых работ ушло более 20 лет.

– Мы постарались ничего не придумывать, – поясняет директор музея Максим Левченко, – не воссоздавать здесь интерьера, бывшего здесь при Бродском, а сохранили здесь подлинное пространство, оставили всё, оставили пустоту. А для того, чтобы показывать, как здесь было, мы используем проекции. Эти проекции сделаны на базе фотографий, которые были сделаны сразу после отъезда Бродского в эмиграцию.

В 1987 году Иосиф Бродский получил Нобелевскую премию по литературе. Ему было тогда 47 лет.