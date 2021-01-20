Суд перенес заседание по иску против Навального о клевете на ветерана — "Дождь"

Суд перенес на 5 февраля заседание по иску против Навального о клевете на ветерана, сообщает телеканал "Дождь". Такое решение было принято в связи с неявкой Навального и представителя потерпевшей стороны.

Навальному предъявили обвинения в клевете в июле, в августе суд приостановил рассмотрение иска в связи с болезнью обвиняемого. В конце декабря рассмотрение возобновилось.

Суть иска против Навального заключается в том, что он, по версии потерпевшей стороны, оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который снялся в ролике в поддержку поправок к Конституции. Навальный назвал участников ролика «холуями» и, по версии следствия, опорочил честь и достоинство Артеменко.

Если суд признает политика виновным, ему могут назначить штраф или обязательные работы.

Сейчас Навальный находится на двухнедельном карантине в СИЗО "Матросская Тишина". Там он ожидает заседания суда, на котором будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный в рамках другого уголовного дела – по данным защиты, речь о процессе по "Ив Роше".