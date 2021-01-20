Евросоюз приступает к ремонту отношений с США

Взоры всего мира направились в среду на церемонию инаугурации 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоне. Конец эпохи его предшественника Дональда Трампа в Брюсселе встретили в основном с облегчением. Председатель Еврокомиссии выразила надежду на сотрудничество с новой американской администрацией в решении таких проблем, как изменения климата, пандемия, торговля и безопасности:

"Снова, спустя четыре долгих года, у Европы появился друг в Белом доме, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Европа готова к новому старту с нашим старейшим и самым надежным партнером".

В Евросоюзе рассчитывают, что смена президентов на другой стороне океана станет сигналом к открытию следующей главы в трансатлантических отношениях. Эти отношения пытаются оценить члены Европейского парламента.

"У нас есть общие интересы, хотя не всегда одинаковые, - сказал француз Арно Данжан. - Нам нужно принять к меры к преодолению наших разногласий, таких как несправедливые карательные пошлины, введенные Соединёнными Штатами. Надо понять причины ухудшения отношений - президентство Трампа не было случайным явлением".

Руководителей Евросоюза шокировало недавнее нападение сторонников Трампа на Капитолий. Некоторые евродепутаты увидели в этом грозное предупреждение для западной демократии и напоминание о проблемах своего Союза.

"Представьте себе, что здесь произошли бы беспорядки, направленные на отмену свободных и справедливых выборов, - сказала Ска Келлер из Германия. - Вспомните кампанию за «Брексит» пять лет назад, наполненную вопиющей ложью и фальшивыми обещаниями, подумайте о невероятном пренебрежительном отношении польского правительства к праву женщин на собственное тело, не забывайте о систематическом нарушении в Венгрии верховенства права".

Еврокомиссия собирается привлечь Джо Байдена к совместной борьбе против распространения дезинформации и теорий заговоры. В Брюсселе надеются, что Вашингтон заставит американские цифровые кампании вести себя более ответственно, и что регулированием интернета будут больше заниматься правительства и парламенты.

Он нового американского президента европейцы ждут многого.