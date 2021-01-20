Европарламент напутствовал председателя ЕС Португалию

Борьба с безработицей и социальным неравенством, преодоление пандемии и экономического спада. Такие задачи депутаты Европарламента ставили перед премьер-министром Португалии, которая с начала года занимает по ротации пост страны-председателя Евросоюза. Он представил в Брюсселе шестимесячный план председательства.

«2021-й должен стать годом, когда мы говорим о рабочих местах и экономических вопросах, - сказал лидер Европейской народной партии немец Манфред Вебер. – Мы поддерживаем идеи социальной Европы. И в этой социальной Европе самое важное, чтобы у людей были рабочие места, особенно у молодого поколения».

«В нашем, одном из самых богатых уголков мира, люди голодают. Страдания касаются всех слоёв нашего общества, нанося наиболее сильный удар по молодежи, - сказала левая француженка Манон Обри. - Я хочу сделать вам сильное предложение, которое имеет смысл: давайте объявим социальное чезвычайное положение! ».

Португальский премьер Антониу Кошта сообщил евродепутатам, что в марте он представит новый План действий по социальным и трудовым правам, который будет центральным элементом стратегии восстановления Евросоюза после пандемии. Он ожидает, что в ближайшее время начнутся выплаты пострадавшим странам:

«По-моему, что все европейцы желают, чтобы в следующие полгода все 27 стран-членов успешно проводили кампанию вакцинации. Это необходимое условие для выполнения всего остального, - сказал Кошта. - Нам надо завершить все законодательные шаги для утверждения новых финансовых инструментов, чтобы иметь исторический фонд восстановления и устойчивости. Он будет использоваться во время председательства Португалии для конкретной передачей денег компаниям и гражданам, чтобы мы возродили европейскую экономику".

Председатель Еврокомиссии объявила, что будет разработан новый механизм для ускоренного распространения вакцин не только по Евросоюзу, но и в соседних с ним странах.