Байден почтил память жертв пандемии

Избранный президент США Джо Байден в ходе церемонии в память о скончавшихся из-за коронавируса у мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне призвал американцев помнить о тех, кто умер в стране из-за COVID-19. Пандемия унесла жизни более 400 тысяч граждан Соединенных Штатов. В память о них у Отражающего бассейна мемориального комплекса установили 400 светильников.

Избранный президент США Джо Байден: "Для исцеления мы должны хранить память. Иногда об этом очень тяжело вспоминать, но именно так мы исцеляемся. Это важно делать в масштабах всей страны, поэтому мы здесь сегодня. Между закатом и сумерками давайте осветим огнями темноту вдоль этого священного бассейна, думая и вспоминая о всех тех, кого мы потеряли".

Накануне Байден выступил с эмоциональной прощальной речью в своем родном штате Делавэр на аэродроме базы Национальной гвардии США в окрестностях города Уилмингтон, которая несколько раз прерывалась слезами от избытка чувств.

Джо Байден: "Двенадцать лет назад я ждал на вокзале в Уилмингтоне темнокожего мужчину, который должен был подобрать меня по пути в Вашингтон (Обама), где мы были приведены к присяге в качестве президента и вице-президента Соединенных Штатов Америки. И вот сегодня мы здесь с семьей собираемся вернуться в Вашингтон, чтобы встретиться с темнокожей женщиной южноазиатского происхождения, там мы должны быть приведены к присяге в качестве президента и вице-президента США".

С первого дня работы Байден планирует отменить серию указов Дональда Трампа. Предусмотрены возвращение США к Парижскому соглашению по климату - глобальному пакту о сокращении выбросов углерода, отмена скандального запрета на поездки для граждан стран с преимущественно мусульманским населением и расширение общенациональных ограничений на выселение и отчуждение имущества из-за пандемии.