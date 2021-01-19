Расстрелявшему сослуживцев солдату-срочнику запросили максимальный срок

Прокурор запросил расстрелявшему сослуживцев солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову максимальный срок лишения свободы - 25 лет. Приговор должен быть оглашен 21 января.

Шамсутдинов был призван в армию из Тюменской области летом 2019 года, служил в войсковой части в Забайкальском крае. 25 октября во время сдачи караула он открыл огонь по сослуживцам. В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Свой поступок молодой человек объяснил дедовщиной и насилием в войсковой части.

В конце декабря прошлого года присяжные заседатели признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство, но при этом отметили, что он заслуживает снисхождения. Это означает, что ему уже не грозит пожизненное заключение. Сам Шамсутдинов в ходе судебного следствия заявлял, что считает себя виновным в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. Судебные эксперты заключили, что обвиняемый не страдал каким-либо психическим расстройством.

В марте прошлого года Руслан Мухатов, сослуживец Шамсутдинова, был приговорен к двухлетнему условному сроку за дедовщину. Мухатов также должен заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Суд счел действия солдата, принуждавшего сослуживцев к изнурительным тренировкам, нарушением уставных отношений.