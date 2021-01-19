Евросоюз вступился за Навального

Задержание и арест Алексея Навального вызвали недовольство руководства Европейского союза. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель назвал «неприемлемым» решение Химкинского городского суда удовлетворить просьбу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) поместить Навального под стражу вплоть до судебного заседания по вопросу о замене ему условного срока лишения свободы реальным:

«Права господина Навального должны уважаться и обеспечиваться полностью и безусловно. Политизация правосудия неприемлема. Мы призываем власти России отпустить господина Навального и всех тех активистов и журналистов, которых задержали в связи с его возвращением».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал процессуальные действия в отношении г. Навального «абсолютно внутренним делом». Он также отверг предположение, что к этим действиям имеет какое-то отношение президент Путин:

«Поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, то в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России. Не нужно никак это ассоциировать с президентом. Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, это абсолютная ерунда».

Пресс-секретарь отметил, что, согласно данным статистики, за последние три года различные меры наказания применялись в около 18 тысяч случаев нарушения правил условно осужденными лицами.

Алексей Навальный подозревается в нарушениях условий испытательного срока, назначенного ему в 2014 г. по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». В частности, ему вменяется в вину длительная неявка на регистрацию в ФСИН после 3 августа, которую Навальный объясняет прохождением лечения в Германии. ФСИН, ссылаясь на заявление берлинской клиники «Шарите», утверждает, что курс лечения закончился еще в октябре. Заседание по иску ФСИН назначено на 2 февраля.