Еврокомиссия обновила свою антивирусную стратегию

Прошёл месяц после того, как в Евросоюзе была одобрена к применению первая вакцина против коронавируса. Полученное богатыми странами преимущество при её закупках и неравномерное распространение вызывают много критики. Но во вторник Брюссель выступил с новым планом.

"Конец пандемии может быть близок, но он ещё не достигнут, - сказал еврокомиссар Маргаритис Схинас. - Появление новых штаммов вируса и существенное увеличение числа заболеваний не оставляют места для самоуспокоенности. Сейчас, как никогда ранее, Европе необходимо действовать решительно, сообща, проявляться единство, координацию и бдительность ».

Евросоюз планирует в каждом своём государстве к марту этого года сделать прививки как минимум 80% людей старше 80 лет и 80% персонала домов для престарелых, а к лету - 70% всего взрослого населения. От производителей вакцины добиваются максимального увеличения мощностей.

Ранее депутаты Европарламента выражали разочарование тем, что очень мало людей получили уколы до сих пор.

«Внедрение вакцин идёт по всем нашим странам, но с разной эффективностью, - сказала шведский социалист Ютте Гутеланд. - Важно помнить, что мы все вместе находимся в трудной ситуции".

«Осуществляется ли стратегия вакцинации идеально? Нет. - сказала правоцентрист из Нидерландов Эстер де Ланж. - В государствах-членах всё еще есть много проблем, и производство необходимо увеличить».

Главы государств и правительств должны обсудить этот план на видеоконференции в четверг. Участники предыдущих переговорах на высшем уровне о борьбе пандемии соглашались действовать сообща, а затем поступали в основном в соответствии с национальными интересами. Вот и сейчас есть сомнения в том, что вопросе о распределении вакцин Брюсселю удастся навязать другим столицам свой скоординированный подход.