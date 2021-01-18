Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на улицы

Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу. Обращение было опубликовано на ютьюб-канале "Навальный Live" сразу после того, как суд арестовал политика на 30 суток.

"Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Потому что эта та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики. Поэтому не бойтесь — выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя, за свое будущее", — говорит Навальный в своем обращении.

В своем "Твиттере" руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что они "немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января".

Навальный арестован на 30 суток. Такое решение принял Химкинский городской суд на выездном заседании в здании УВД по городу Химки. До суда по замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше" 29 января Навальный будет находиться в СИЗО.

"Химкинский суд решил, что Навальный будет находиться под арестом до 15 февраля", - сказал его адвокат Вадим Кобзев. Суд вынес решение на выездном заседании в здании УВД по городу Химки.

Выездной формат судебного заседания по блогеру Алексею Навальному связан с отсутствием его актуальных данных тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили ранее в пресс-службе управления ФСИН по Москве, 17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Во ФСИН подчеркнули, что до решения суда он будет находиться под стражей. 29 января Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".

Это сигнал обществу: «Не рыпайтесь, не дёргайтесь, сидите спокойно, всё под контролем, если будет восставать-бастовать, мы вас арестуем». Этими действиями (может быть они этого не осознают или не придают этому значения, скорее) они его превращают в политика уровня академика Сахарова. Андрей Колесников политолог

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в 5 лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год.